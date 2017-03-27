Показ Victoria Andreyanova, осень-зима 17/18

27.03.2017 • Российская мода • : 148

26 марта 2017 г. состоялся показ Victoria Andreyanova fw’17/18 в рамках Недели моды в Москве.

Какими красками нарисовать мир во всём мире, чтобы это послание отозвалось в сердце? Какими нотами проиграть мелодию, которая отобьёт стремление стрелять, прославит великое искусство компромисса? А может скульптуру? Сколько их уже было таких — пронзительных, философских. И всё же люди искусства не должны прекращать попыток. Если мир спасёт не красота, то на что ему опереться? Мы по-прежнему считаем, что объятия, в которые заключают людей наши вещи, способны превратить самых сердитых и грустных в птиц высокого полёта. И с высоты они увидят, что воевать — это абсурд. Лучше целоваться.

  • Victoria Andreyanova
  • Victoria Andreyanova
  • Victoria Andreyanova

Ткани: кашемир с шерстью, шелк и хлопок, креп и габардин.
Сочетание плащевых тканей с шотландским мохером.
Двусторонние пальто.
Возможность носить пальто на пальто — новый принцип построения гардероба.
Шифоновые платья на боди, платья-рубашки под пальто. Многослойность.

Аксессуары: косынки из мохера и плащевки, стёганные нарукавники, значки и броши.

Формы и силуэты: овал, трапеция, прямоугольник.
Отделки в виде стежки, нашивки в стиле форменной одежды, шевроны, погоны.

Цвета: Нэви, милитари, антрацит, беж, песок, серая роза, жемчуг.

Обувь для показа предоставлена компанией «Эконика».

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