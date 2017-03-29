Прически Sebastian Professional для показа Erica Zaionts

24 марта в Гостином дворе в Москве прошел показ коллекции Autumn-Winter 17-18 модного дома Erica Zaionts. Официальным стилистом по прическам выступил культовый бренд для бесстрашных модников Sebastian Professional.

Силуэты бренда Erica Zaionts коллекции «Бумажный цветок» отличаются графичностью, ассиметрией форм и многослойностью, вдохновленной японской магнолией. Прически, созданные амбассадорами Sebastian Professional салонов «ПЕРСОНА», идеально дополнили образы, сделав их еще более динамичными и провокационными. Идея прически была разработана топ-стилистом Sebastian Professional Urban Design Team Реджиной Профири.

«На создание прически меня вдохновило название коллекции – «Бумажный цветок». Мне представилось, что укладки моделей должны быть немного странными и графичными, и идея воплотилась в текстуру на волосах, напоминающую мятую бумагу. Такая текстура достигалась благодаря распылению сухого шампуня Drynamic+ Sebastian Professional поверх готовой прически», — рассказывает Реджина.

Коллаборации брендов Sebastian Professional и Erica Zaionts всегда олицетворяют творчество без правил. Изысканные наряды, дополненные яркими, скульптурными укладками, стали ярким воплощением общей концепции – удивительного, но немного жесткого цветка японской магнолии.

Продуктами-героями при создании укладок для показа стали легендарные бестселлеры из линии стайлинга Sebastian Professional: сухой шампунь для создания объема с матовой текстурой Drynamic+, универсальный стайлинг-флюид подвижной фиксации Stylixir и ультралегкий сухой лак для волос Shaper Zero Gravity.

Тэги: Erica Zaionts, Sebastian Professional, причёски, стилисты по причёскам, стильные волосы