Пятничное настроение с St.Friday Socks

Петербургский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks снял лукбук своей летней коллекции в продуктовом гипермаркете, а героями съемки стали известная модель и ди-джей Саша Паника, а также ее друг Влад Городков.

Дизайнеры St.Friday Socks вдохновлялись уличной культурой городов России, ностальгировали по советскому прошлому, мечтали о путешествиях и просто хулиганили вовсю. Так, в летней коллекции появились различные вариации героев советской мультипликации (умка, чебурашка), шутливые реплики на модных дизайнеров (надписи «я грустный», «спасу и сохраню») и собственные авторские рисунки. Лукбук отсняли в супермаркете, чтобы получилось ярко и вкусно. К тому же часть коллекции перекликается с продуктовой тематикой (сгущенка, пельмени и другие).

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