Рекламная кампания Iceberg весна-лето 2017

Бренд Iceberg запускает новую инновационную рекламную кампанию, которая очень тесно взаимодействует с виртуальным миром.

Основной идеей стала концепции бесстрашного творчества, а главными героями — актриса Сара Снайдер и модель Лука Саббат. В съемке, которая проходила в Нью-Йорке, Сара и Лука выступили не только в роли моделей, но и приняли участие в качестве стилистов и фотографов друг для друга. Присутствие на снимках цифровых камер в их руках отражает то спонтанное взаимодействие друг с другом, которое обычно происходит в реальной и виртуальной жизни. Они одновременно снимают друг друга и таким образом становятся и создателями, и предметами фотографий, а контрастные фоны не отвлекают, а наоборот, позволяют сосредоточиться на самом главном — идее и одежде.

Вдохновленная эрой социальных сетей, эта кампания уже на этапе съемки транслировалась моделями в Instagram, тем самым показывая отсутствие страха перед участием зрителей в этом творческом процессе.

Сезон весна-лето также включает в себя множество других историй, которые подробно раскрывают мир Iceberg, и все они будут публиковаться в социальных сетях. Именно это и есть совершенно новая интерпретация сущности бренда: бесстрашное творчество.

Тэги: Iceberg, весна-лето 2017, рекламная кампания, соцсети