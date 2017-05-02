Под одеждой. История дизайна нижнего белья (Эрарта, СПб)

Выставка об истории нижнего белья из Музея Виктории и Альберта (Лондон)

«Под одеждой». История дизайна нижнего белья

29.04 — 30.07.2017

Масштабная выставка представляет более 200 редких экспонатов: от интимных нарядов XVIII века до современных шедевров модных домов. Проект исследует «интимные» отношения между нижним бельем и модой, роль белья в формировании женских и мужских образов, а шире — вопросы отношения полов, секса и морали. Нашумевшая лондонская выставка начинает в Петербурге свой тур по музеям мира. В России она будет показана только в Эрарте.

На выставке представлено более 200 роскошных предметов мужского и женского гардероба от сшитого вручную корсета англичанки, жившей в XVIII веке, до современных шедевров от Agent Provocateur, Stella McCartney, Elie Saab, Dolce&Gabbana, Vivienne Westwood, Calvin Klein, Givenchy и других мировых брендов.

Куратором выставки выступила Эдвина Эрман (Edwina Ehrman), глава отдела текстиля и моды (Textiles and Fashion). Эдвина Эрман специализируется на моде 19 века, особенно английской моде. Область интересов: история дизайна одежды, история моды, декоративное искусство.

Через великолепные корсеты, изящные кринолины и бюстгальтеры, сорочки, пижамы, чулки и подвязки экспозиция пишет подробную историю нижнего белья. Выставка исследует «интимные» отношения между нижним бельем и модой, роль белья в формировании женских и мужских образов, а шире — вопросы отношения полов, секса и морали.

Выставка раздувает затухающие споры о корсетах и их влиянии на организм. Рядом с корсетом из китового уса, утягивавшим девичью талию до 50 см, соседствуют рентгеновские снимки деформированных им органов. Строгий бумажный корсет времен Первой мировой войны представлен рядом с корсетом для исправления осанки и корректирующим корсетом, снова ставшим популярным благодаря Ким Кардашьян. Экспозиция прослеживает также эволюцию бюстгальтеров: от атласных «чашечек» с кружевом 1910 года до пуш-апов и инновационных Spanx 2000-х.

Не обделено вниманием и содержимое мужского гардероба. Посетители музея Эрарта смогут взглянуть на мини-плавки, придуманные в 50-х годах, алые мужские стринги из 70-х или на упаковку от белья H&M Дэвида Бекхэма. Все эти объекты продемонстрируют, как реклама и дизайн белья играют на вечном желании мужчины иметь юное, сексуальное тело.

www.erarta.com

Тэги: Санкт-Петербург, история моды, музей "Эрарта", нижнее бельё