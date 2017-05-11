Открытие нового ресторана «Полный балет» (Санкт-Петербург)

В середине мая, на Гороховой 4, в самом сердце популярного туристического треугольника, между Эрмитажем, Адмиралтейством и Манежем, откроет свои двери новое заведение с ироничным названием «Полный Балет». Владельцы – The Hat Group, Наталья Тепеницкая и Татьяна Иванова (соучредитель «Бизе» на Моховой) – участники известных в городе заведений, задающих хороший тон культуре вечернего Петербурга.

«Полный Балет» – ресторанный проект с акцентом на интерпретацию русских рецептов в меню. Например: черемуховая лапша с неркой и кабачками, калитка с мятым картофелем, телячьими щечками в вишневом васе, борщ с уткой и моченой брусникой. Еще один гастрономический вектор заведения – оригинальное предложение кондитерских изделий. Бар ставят знатоки своего дела – The Hat Group. Своеобразным ноу-хау ресторана станет необычная подача изысканных десертов с настойкой ратафией.

В эклектичном нарядном интерьере прослеживаются элементы Ар-деко. Бережно восстановлены кесонные потолки и метлахская плитка начала ХХ-го века. Общее пространство, рассчитанное на 70 посадочных мест, разделено на 3 зоны, аванзону – легкую и светлую, барную и вечернюю – идеально подходящую для обедов и ужинов.

«Создавая наше заведение мы вдохновились идеей становления новой русской кухни, наша задача была соединить традиционные русские продукты и вкусы с современными тенденциями и технологиями. Идея присутствия балета в проекте нашла нас сама. В доме, где расположен ресторан, жили иконы русского балета Агриппина Ваганова и Галина Уланова. Нам только осталось добавить немного праздника и иронии», – комментирует концепцию заведения Наталья Тепеницкая.

Адрес: Санкт-Петербург, Гороховая улица, 4

Посадочные места: 70

Средний чек: 1200 рублей

Тэги: Санкт-Петербург, ресторан "Полный балет", русская кухня