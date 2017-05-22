ТРЦ «Охта Молл» и «Амедиатека» запускают премьерные показы сериалов

В мае 2017 года в пространстве Охта Lab ТРЦ «Охта Молл» стартует цикл показов популярного онлайн-сервиса «Амедиатека». Лучшие сериалы планеты станут доступны за пределами Интернета.

В рамках партнерства с «Амедиатекой» в Охта Lab будут регулярно проходить показы пилотных эпизодов популярных сериалов с обсуждениями, премьеры новых серий и тематические кинофестивали.

21 мая в Охта Lab прошел показ пилотной серии долгожданного сериала «Мастер лжи», главные роли в котором исполнили Роберт Де Ниро и Мишель Пфайффер. В основе сюжета – реальная история американского бизнесмена Бернарда Мейдоффа в пересказе режиссера Барри Левинсона («Человек дождя»). Мероприятие состоялось в день мировой премьеры, а также премьеры сериала на портале «Амедиатека».

«Охта Молл» расширяет привычные границы торговых комплексов: объединяет комфортный шопинг и качественное предложение для проведения сознательного досуга. Пространство Охта Lab предлагает гостям культурно-образовательные мероприятия: встречи с экспертами в области искусства, бизнеса и технологий, концерты и кинопоказы актуальных лент и сериалов.

Екатерина Тимофеева, директор ТРЦ «Охта Молл»:«Охта Молл» успешно продолжает выполнять функцию центра притяжения для семейного шопинга, культурного досуга и развлечений. Мы рады новому партнерству с таким популярным ресурсом, как «Амедиатека», и запланировали целую серию интересных совместных мероприятий. Сегодня сериалы смотрят все, именно по этой причине мы и добавили в программу пространства Охта Lab показы сериалов, а также диалоги о них с экспертами».

ТРЦ «Охта Молл», Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А

www.okhtamall.ru

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