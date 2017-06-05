Braschi, коллекция «Wild» сезона осень-зима 2017

31 мая в отеле Four Seasons прошла презентация новой коллекции Braschi — «Wild» FW2017/18, которую посетили Полина Гагарина и Светлана Иванова.

Новая коллекция Braschi — это воплощение образа свободолюбивой femme fatale, который сочетает в себе головокружительный гламур, романтичный шик и ослепительный блеск стиля диско.

В новой коллекции модный дом Braschi предлагает смелый спортивный образ: куртки-бомберы и косухи с цветочными мотивами, которые прекрасно сочетаются со свитерами в полоску и лаковыми черными юбками с запахом из натуральной кожи питона.

Манто с белыми, красными и черными принтами словно сошли с картин абстракциониста Василия Кандинского, а черные сапоги-ботфорты идеально завершают образ.

Пальто с черно-белыми анималистическими принтами — зебра, леопард и жираф — в сочетании с мини-юбками из прозрачного черного шифона загипнотизируют любую fashionista.

Дерзкий образ для коктейльной вечеринки полностью воплощен в черном и красном цветах. Яркие бомберы и классические пальто из меха соболя необычных оттенков являются сердцем новой коллекции.

Калейдоскоп ярких цветов в изделиях из меха норки перекликается с творчеством художницы Сони Делоне и с работами Энди Уорхола в стиле поп-арт, наполняя коллекцию яркими красками: оранжевым, желтым, зеленым, фиолетовым, лавандовым и оттенком фуксии.

Вечерний образ выполнен в стиле диско. Изделия из меха норки и лисы, дополненные золотом и серебром парчи и жаккардовой ткани с леопардовым принтом, искрятся, словно под светом софитов знаменитого парижского клуба 80-х годов «le Palace».

Куртки с пышными рукавами и топы из прозрачного черного шифона с вязаными воротниками кружатся на танцполе, будто созданные для Паломы Пикассо, Иман и Лорен Хаттон.

Тэги: Braschi, мех, меховая мода, осень-зима 2017/18