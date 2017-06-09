Выставка Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма»

6 июня 2017 г. в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре, 9, состоялось громкое открытие персональной выставки Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма», которое собрало московский бомонд и питерскую интеллигенцию.

Previous

Next Ретроспектива брендреализма

Ретроспектива брендреализма

Ретроспектива брендреализма

Ретроспектива брендреализма

«Брендреализм» — авторская концепция С. Шнурова, согласно которой человек XXI века живет в среде искусственно сгенерированных продуктов-брендов, наивно полагая, что все эти проявления, результаты человеческого труда и прогресса — и есть реальная жизнь. Проект в ММОМА является логическим продолжением выставки, прошедшей в Музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), и представляет живопись, арт-объекты и инсталляции Шнурова. Консультантом проекта выступил Дмитрий Озерков.

Поздравить лидера группы «Ленинград» с первой выставкой в Москве пришли Ксения Собчак, Алена Долецкая, Ника Белоцерковская, Полина Киценко, Андрей Малахов, Николай Усков, Светлана Бондарчук, Наталья Ионова, Яна Рудковская, Влад Лисовец, Надежда Оболенцева, Аркадий Новиков, Ольга Свиблова, Зураб Церетели, Сергей Капков, Алик Тохтахунов и другие. За атмосферу вечера отвечала команда партнера открытия — «Золотая балка».

Выставка «Ретроспектива брендреализма» будет открыта с 7 июня по 12 июля в ММОМА (Москва, Тверской бульвар, 9).

www.mmoma.ru

Тэги: ММОМА, Московский музей современного искусства, Сергей Шнуров, выставка