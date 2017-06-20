Однажды в Мексике: пляжная коллекция Triumph

Этим летом Triumph вновь поможет миллионам женщин найти свой идеал: в коллекции купальников SS17 каждая найдет для себя модель, которая подчеркнет достоинства фигуры и настроит на долгожданный отпуск. Мечты о приключениях в мексиканском городке Тулум отразились в этнических принтах, плетении макраме и завязках с бусинами, а туманный морской берег послужил вдохновением для купальников монохромных расцветок. Пляжная коллекция уже поступила во все магазины бренда.

Для женщин с атлетичной фигурой

Купальник Hot Fiesta PU – одна из ключевых моделей сезона и отличный выбор для спортивных женщин. Бюстгальтер с push-up вкладками позволяет подчеркнуть и даже увеличить округлые формы, а оригинальное исполнение спинки в виде плетения макраме и треугольный вырез дают возможность с легкостью и комфортом играть в пляжные виды спорта. Модель Sunset Leaf отличает плотный бюстгальтер на косточках и классический фасон «balconette», безупречно подчеркивающий декольте. Яркие контрастные принты делают оба купальника самым модным выбором этого лета.

Для женщин с пышными формами

Painted Tulum — модель с плотными чашками, мягкой неощутимой гибкой косточкой Magic Wire и дополнительными боковыми косточками, которые вместе с расширенными бретелями обеспечивают оптимальную поддержку груди. Летний узор «тулум», вдохновленный одноименным мексиканским городом, раскрашивает купальник яркими красками в необычных, свойственных одной лишь Мексике, сочетаниях и делает его идеальным выбором для отдыха с друзьями у бассейна.

Слитные купальники

Для тех, кто хочет скрыть область живота, Triumph предлагает цельный купальник Hot Fiesta, выполненный в контрастной черно-белой расцветке, визуально «утягивающей» талию. Модель Moonlight Palms, плотные чашки которой достигают размера E, приятно удивит принтом с пальмовыми листьями. Модные насыщенные расцветки позволяют превратить эти купальники в стильный элемент повседневной одежды и носить с джинсами, шортами или юбкой.

Премиальная серия Moonlight Sheer

Слитный купальник Moonlight Sheer создан с использованием инновационных технологий – быстросохнущая ткань обеспечивает комфорт и не липнет к телу, а завораживающий темно-зеленый цвет и необычные сетчатые вставки позволяют перенести элегантность даже на пляж. Завершает серию изящное зеленое пляжное платье без рукавов.

Пляжная одежда

Помимо купальников, подходящих для любого типа фигуры, летняя коллекция Triumph включает в себя темно-синие пляжные комбинезоны с бахромой и черные кружевные платья с вшитыми бусами.

Адреса магазинов Triumph:

Москва

ТЦ МЕГА Теплый Стан, Калужское шоссе, 21-й км, +7 903 150 2139

ТРЦ Vegas, Каширское шоссе, 25 км МКАД, +7 903 150 33 91

ТЦ Город 2, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, +7 903 150 3397

ТЦ Афимолл, Пресненская наб., д. 2, +7 903 150 4186

Санкт-Петербург

ТК Галерея, Лиговский проезд, д. 28/32, +7 903 160 8212,

ТЦ Лето, Пулковское шоссе, д. 25, +7 903 160 6243

Тэги: Triumph, весна-лето 2017, купальники, пляжная коллекция, пышные формы