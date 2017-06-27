Первая спортивная коллекция Elisabetta Franchi «Moves»

Elisabetta Franchi запускает первую капсульную коллекцию спортивной одежды «Moves», в которой представлены casual-линия, модели для активного спорта, аксессуары и обувь.

Женщина Elisabetta Franchi — элегантная, стильная, энергичная. Она успевает все и не забывает уделять время себе, поэтому слоган коллекции: «Живи быстро, живи интенсивно».

Коллекцию «Moves» отличает характерный для Elisabetta Franchi стиль и соответствие концепции «total look». Модельный ряд максимально разнообразен: футболки, майки, боди, комбинезоны, шорты, леггинсы, свитшоты, толстовки, ветровки, слипоны, обувь для бокса, бега и зала. Среди аксессуаров — спортивные браслеты, наушники, сумки для тренировок.

В центре внимания — материалы: неопрен используется в утепленных изделиях, эластан и хлопок — в легких. Как всегда, акцент сделан на детали: вставки из сетки и эко-кожи, бахрома, перламутровая ткань, золотой логотип бренда.

Цветовая палитра разнообразна: от нежной слоновой кости, пудрового, яркого коралла до спортивных черного и серого.

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