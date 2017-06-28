Новая жизнь Хой

В начале июля 2017 древнее поселение Хой — объект культурного наследия регионального значения, расположенный в Чеберлоевском районе Чеченской республики, подсветят несколько сотен прожекторов, а на уцелевших стенах проведут выставку работ фотографа-пейзажиста Абдуллаха Берсаева. Презентация проекта станет частью программы первой парусной регаты — Кубка Кезеной-Ам 2017, который пройдет с 5 по 9 июля 2017 года на одноименном озере, расположенном на высоте 1870 метров над уровнем моря в поясе субальпийских лугов на границе Чеченской Республики и Дагестана.

На входе в Хойский историко-архитектурный комплекс туристов встретит информационная стела, а на старинных стенах будут транслировать видеоинсталляции, иллюстрирующие историю Хой. Кроме того, в кинотеатре под открытым небом покажут фильм о жизни поселения: зрители почувствуют атмосферу размеренной деревенской жизни, сидя на прессованной соломе. Также гостей ждет фестиваль национальных традиций: в окнах уцелевших построек снова зажгут керосиновые лампы; у обрыва разведут костер, где старцы будут рассказывать легенды; а в затихшем много лет назад поселении зазвучит живая национальная музыка. В стенах Хой планируется регулярно проводить благотворительные выставки работ чеченских мастеров. Так проект поможет фотографам, художникам и ремесленникам региона, поддержит имидж Чечни и продвинет туризм.

Идея привлечь внимание к поселку, сделать «музей под открытым небом» принадлежит дизайнеру и урбанисту Юрию Берестову и его компании «Айра» (aira.ru). Команда разработчиков, осветителей, дизайнеров компании даст вторую жизнь историко-архитектурному комплексу. «Это второй проект на территории Чеченской республики. 8 мая при поддержке Рамзана Кадырова мы презентовали в Грозном высокотехнологичный городской велопроект Smart Track. Нам нравится реализовывать свои идеи в Чечне: здесь нас поддерживают, смотрят с нами в одну сторону. Мы надеемся что проекты будут замечены в других регионах России и в других странах».

Также вскоре республику ждет еще одна новинка от компании «Айра»: в этом году в Грозном откроется первый светящийся скейт-парк с поверхностью из селина – сверхпрочного прозрачного материала.

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Тэги: Чеченская Республика, выставка, туризм, фотограф