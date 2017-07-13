В Москве открылся первый бутик Hanro

В ГУМе открылся первый бутик известного швейцарского бренда Hanro. Уже более 130 лет Hanro производит женское и мужское белье, ночные комплекты и домашнюю одежду.

Лаконичность и элегантный минимализм, высококачественные материалы и уникальные технологии бесшовного производства – все это о легендарном Hanro. В коллекциях этого бренда нет ярких цветов и вызывающих деталей, все модели простого кроя и очень стильные. Многолетние традиции в сочетании с техническими новшествами и всегда актуальным дизайном делают Hanro неповторимой маркой.

Теперь Hanro доступен и российским покупателям. В ГУМе открылся первый бутик швейцарского бренда. В нем представлена коллекция весна/лето 2017, которая построена на контрастах и это выражается во всем – в материалах, цветах, чувствах.

В цветовой палитре отражены природные контрасты земли, неба, воды и огня: оттенки светло-бежевого, терракота, белый, ярко-синий, оттенки розового, солнечный желтый. В коллекции представлены хлопковые модели в винтажном стиле, великолепные современные базовые модели на каждый день. Разнообразие тканей и моделей не оставит никого равнодушным: струящийся вискозный атлас, хлопок наивысшего качества, полупрозрачные очень легкие модели, роскошная благородная вышивка, выполненная на тончайшем тюле, и изящная кружевная отделка.

«Качество, которое вы чувствуете кожей» – девиз швейцарского бренда Hanro.

Бутик Hanro

ТД ГУМ, Галерея бутиков

Москва, Красная пл., 3, 3 линия, 2 этаж

Тэги: Hanro, ГУМ, Москва, домашняя одежда, нижнее бельё