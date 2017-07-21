Современные мужские рюкзаки

Дизайнеры Corneliani знают толк в элегантном и современном дизайне. Доказательство тому — черный рюкзак с кожаными вставками. В модели нет ничего лишнего: лаконичное исполнение, износостойкий материал, два вместительных отделения, боковой карман, и кодовый замок, позволяющий владельцу не волноваться о сохранности своих вещей. Рюкзак Cornelaini — идеальная замена всем наскучившему офисному портфелю. Благодаря оптимальному размеру он хорошо смотрится не только на спине, но и в руке.

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Massimo Dutti

Trussardi

MINI

Massimo Dutti предлагает мужские рюкзаки из кожи черного или коричневого цвета. Они подходят как для работы, так и отдыха. Минимальный, функциональный дизайн, отличное качество, мужской характер.

Более модная версия мужского рюкзака представлена итальянским брендом Trussardi в новой стильной коллекции рюкзаков-торб с изображением древнеримских богов. Дизайнеры виртуозно совмещают античность и современность. Яркий акцент — алый штрих, проведенный масляной краской. Модель выполнена из мягкой кожи, оснащена удобной застежкой, короткими ручки и регулируемыми лямками для плеч. Еще один вариант – хлопковый темно-синий рюкзак в красную полоску.

Практичный удобный рюкзак из новой коллекции MINI пригодится при любой погоде. Созданная из ветроустойчивого и водоотталкивающего материала модель прекрасно подойдет для активного отдыха.

Тэги: Corneliani, Massimo Dutti, Trussardi, мужские аксессуары, рюкзаки