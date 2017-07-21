Рекламная кампания Philipp Plein осень-зима 2017/18

Точкой отправления при создании новой рекламной кампании Philipp Plein стал дебютный показ мужской и женской коллекций осень-зима 2017/18. Вдохновение сезона — дух свободы Нью-Йорка. Новая коллекция — творческое послание кварталам Нью-Йорка. Именно они создают ощущение дома в огромном мегаполисе, в котором люди, приехавшие из разных городов и стран, находят общий язык. От Бронкса и Квинса до Челси и Верхнего Ист-Сайда — кварталы формируют в человеке характер, создают индивидуальность. Принт «Neighborhood Kings» лейтмотивом проходит через всю коллекцию, украшает множество мужских и женских моделей. В новой рекламной кампании все герои — не важно, кто они и откуда — короли своей жизни.

В коллажах, созданных Филиппом Пляйном и графическим художником Йоргом Хубером эксклюзивно для рекламной кампании осень-зима 2017/18, изображена уникальная комбинация, которая как нельзя лучше олицетворяет Нью-Йорк.

На креативных коллажах новой рекламной кампании Philipp Plein — Джереми Микс, Джерон, Амандина Ренард, Амилина Эстевао и Эви Акоста. Перед нами — смелый результат, кульминация силы и индивидуальности. Очевидно, что Нью-Йорку просто необходим новый Empire State of Plein.

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