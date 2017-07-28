Яркая геометрия M Missoni

28.07.2017 • Шопинг • : 74

Дизайн новейшего аксессуара итальянской марки M Missoni абсолютно самобытен. Не изменяя традиционному для марки стилю и творческой изобретательности, сумка Maxi Tote создана с геометрической точностью и является прекрасным образцом итальянского шика и аутентичности.

Сумка отражает все самые горячие тренды – имеет форму параллелепипеда и очень большой размер. Благодаря мягким и гибким материалам M Missoni эту вместительную сумку легко носить на плече, оставаясь при этом мобильной и стильной.

Тэги: , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest