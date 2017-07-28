Яркая геометрия M Missoni

Дизайн новейшего аксессуара итальянской марки M Missoni абсолютно самобытен. Не изменяя традиционному для марки стилю и творческой изобретательности, сумка Maxi Tote создана с геометрической точностью и является прекрасным образцом итальянского шика и аутентичности.

Сумка отражает все самые горячие тренды – имеет форму параллелепипеда и очень большой размер. Благодаря мягким и гибким материалам M Missoni эту вместительную сумку легко носить на плече, оставаясь при этом мобильной и стильной.

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