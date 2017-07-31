Летняя коллекция белья Very Sexy Butterfly

Victoria’s Secret представляет новую летнюю коллекцию белья Very Sexy Butterfly.

Отличительная черта всех моделей коллекции – изящная шнуровка, смелые вырезы, соблазнительные изгибы кружева и сексуальные детали.

В линию Very Sexy Butterfly вошли обновленные модели с моно-бретелькой на спине и прозрачной подкладкой «под горло», а также классические модели бюстгальтеров Push-Up и Demi. Особое внимание стоит уделить модели strapless со съемными бретелями, которая идеально подходит для лета.

Магазины Victoria’s Secret в Москве:

ТРЦ «Европейском», пл. Киевского Вокзала, д. 2

ТЦ «Метрополис» (новое здание), Ленинградское шоссе, д. 16А, с.4

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