Осень 2017 от Free Age Fashion — геометрия, цветовые блоки, фактурная вязка

К новому осеннему сезону дизайнеры петербуржского бренда Free Age Fashion подготовили стильную и комфортную коллекцию трикотажа, которая уже доступна на сайте. В ней использованы как смесовые пряжи с кашемиром, так и 100-процентная мериносовая шерсть итальянского производства.

Основная цветовая гамма коллекции вполне осенняя: теплый светло-бежевый, медово-желтый и карминовый соседствую с холодным голубым, темно-синим, белым и черным. «Обязательный» для Free Age Fashion серый цвет в этот раз стал нежно-серебристым.

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Free Age Fashion

Free Age Fashion

Ритмом цветовых и фактурных блоков, контрастными вертикальными полосками дизайнеры марки хотели подчеркнуть динамику современной жизни, в которой трикотаж будет всегда уместен, а модели с силуэтом «легкий оверсайз» дадут ощущение необходимого комфорта. Разность длиннот спинки и полочки, боковые разрезы перешли из летней коллекции в осеннюю, но благодаря более плотной пряже и вязке модели обрели другую пластику.

Женская капсула представлена полным набором трикотажного гардероба – джемперы, жилеты, кардиганы, платья, юбки, брюки и шарфы-палантины легко можно сочетать друг с другом, создавая трикотажный total look. Мужская коллекция представлена моделями плечевой группы.

Все вещи выпускаются в лимитированном количестве. Благодаря собственному производству Free Age Fashion может поддерживать конкурентные цены, создавая модели высочайшего качества.

Коллекция доступна на сайте: https://freeage.fashion/

Тэги: Free Age Fashion, вязаный трикотаж, женская коллекция, осень-зима 2017/18