Alcantara представляет новую модную коллекцию осень-зима 2018–2019

Компания Alcantara, производитель одноименного запатентованного материала, представляет модную коллекцию осень-зима 2018–2019, которая в полной мере олицетворяет неповторимый стиль, присущий бренду. Коллекция была продемонстрирована на выставке Milano Unica (Милан, 11–13 июля 2017 г.) и также будет показана на Première Vision (Париж, 19–21 сентября 2017 г.).

Являясь результатом творческих усилий отдела дизайна, а также серьезных исследований в области материалов и новых тенденций, коллекция максимально подчеркивает качество многогранности, свойственное материалу Alcantara®, наилучшим образом демонстрируя его функциональность. Коллекция отличается неповторимым эффектом мягкого прикосновения soft touch и палитрой природных цветов, составленной из оттенков синего, серого и зеленого. В ней применяется смешение изысканных материалов, таких как кружево, экомех и шерсть, которые подчеркивают эксклюзивность материала Alcantara®. Эффект «металлик» и блестящие нити придают материалу роскошный вид. Отделка стала еще более эксклюзивной и авангардистской, что обеспечивается такими элементами, как трехмерная микросферическая печать, создающая эффект мелкой полоски в тон, или плиссировка с разноцветными вкраплениями.

Впервые в фэшн-коллекцию Alcantara вошли решения для мужчин. Для создания серии специалистами бренда были исследованы различные технические свойства материалов, такие как защита от ветра. В сочетании с разработками Alcantara® они приобретают особую элегантность и утонченность. Предметы коллекции созданы для мужчин, которые следят за модными тенденциями, внимательны к деталям, но при этом сознательно относятся к защите окружающей среды. Alcantara® является «углеродно-нейтральным» материалом, что в 2009 году было подтверждено соответствующим сертификатом.

Новую коллекцию Alcantara (предметы одежды, сумки и аксессуары) уже сейчас можно приобрести в концептуальном магазине бренда на улице Verri 8 в Милане. Кроме того, в экспозиции представлены высокотехнологичные продукты, созданные в сотрудничестве с самыми престижными международными компаниями.

Компания Alcantara, основанная в 1972 году, представляет собой одно из высших достижений итальянского производства. Alcantara® — зарегистрированная торговая марка компании Alcantara S.p.A. и плод ее уникальных технологических изысканий — это инновационный материал, сочетающий в себе невероятные тактильные свойства, эстетические качества и функциональность, не имеющую аналогов. Благодаря ее поразительной многогранности продукцию Alcantara выбирают самые престижные производители в самых различных сферах, таких как мода и аксессуары, автомобили, дизайн интерьера и декор дома, техника и аксессуары. Именно эти характеристики, а также постоянная работа в области экологической и социальной ответственности делают материал Alcantara символом современного стиля жизни, созданного для людей, которые хотят в полной мере пользоваться преимуществами продукции, не наносящей ущерб окружающей среде.

Штаб-квартира компании Alcantara находится в Милане, а производственное предприятие и научно-исследовательский центр — в городе Нера Монторо, в самом сердце Умбрии (пров. Терни).



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