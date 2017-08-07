Джинсовая коллекция MUSTANG Jeans осень-зима 2017-2018

Лучшее, что вы можете — это быть собой. Именно поэтому в основе производства джинсов MUSTANG лежит философия абсолютной честности, основные фокусы которой – натуральность и подлинность.

Женская коллекция

Ключевой образ коллекции осень-зима 2017-2018 в сегменте джинсов определен новым поколением стрейч-материалов: визуально ткань кажется грубой и жесткой, но на самом деле она мягкая и эластичная. Эта особенность позволяет создавать джинсовые образы в стиле «настоящего» денима, к тому же ткань невероятно комфортна в носке.

Кроме того, в наступающем сезоне актуален женственный крой: акцент сделан на высокой талии и тканях, придающих форму. Открытая щиколотка остается одним из основных стильных акцентов – она может свободно выглядывать из-под края джинсов даже в осенне-зимний период.

Для топов были использованы вышивка и другие декоративные элементы, вдохновленные культурой Южной Африки. Контрастируя со спортивными образами девяностых, они дают очень красивый и интересный эффект. Блузка с африканскими мотивами в сочетании с oversize бомбером с эффектом потертости и укороченными винтажными джинсами – особенный образ MUSTANG наступающего осенне-зимнего сезона.

Джинсы из новой коллекции все так же пребывают в «зоне комфорта». Здесь активно используются аутентичные плотные ткани, которые остаются супермягкими и эластичными, независимо от того, носите ли вы модель с потертостями или это наоборот «чистый», изысканный образ.

В этом сезоне особое внимание уделяется деталям: пуговицы, вышивка, молнии и ярлыки обыграны по-новому и придают индивидуальность каждой паре джинсов.

Еще одно событие этого сезона – программа Soft&Perfect, которая подразумевает под собой использование материалов высочайшего качества, подчеркивающих женственные изгибы тела и не ограничивающих свободу движения.

Дизайн коллекции был вдохновлен силуэтами девяностых, которые были переосмыслены с учетом современных тенденций и запросов. Множество свежих идей создателям подарили возросший интерес к ручному декорированию и специализированные блоги. Кроме того, команда дизайнеров MUSTANG нашла множество сокровищ на международных блошиных рынках. Как итог – новые модели отличает удивительное сочетание винтажного и современного.

Мужская коллекция

Главные элементы мужской коллекции осень-зима – укороченные джинсы из плотных растягивающихся материалов. Ткани без обработки и комфортная посадка создают действительно расслабленный образ – особенно красиво это отражается в новой модели Bonneville. Также мужчинам предлагается примерить джинсовые куртки с рукописными принтами на спине и тяжелый трикотаж цвета индиго.

Укороченные и прямые джинсы завоевывают все больше внимания и постепенно вытесняют зауженные модели. Эффекты разрушения уступают место обработке без спецэффектов, которая только подчеркивает оригинальные детали ручной работы.

В целом в этом сезоне MUSTANG делает выбор в пользу мягкого качественного хлопка и новых тканей, которые выглядят как шерсть, но носятся как деним.

Вдохновением для мужской коллекции послужило наследие бренда MUSTANG. Также важную роль играют уличный стиль и элитная джинсовая мода, которые регулярно встречаются на главных выставках индустрии. В текущем сезоне мужчина в стиле MUSTANG сочетает аутентичные укороченные джинсы с однотонным топом и джинсовой курткой с оригинальными элементами.

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