Коллекция обуви Isabel Marant в сети магазинов Rendez-Vous

08.08.2017 • Шопинг • : 111

В новом сезоне осень-зима 2017-2018 сеть магазинов Rendez-Vous пополнится коллекцией обуви известного французского бренда Isabel Marant. В коллекции есть ботильоны с анималистичными принтами, высокие сапоги и элегантные босоножки с блестками.

Коллекция обуви Isabel Marant – это воплощение парижского стиля и ода современной женщине, которая успевает делать миллион дел в день и никогда не выбирает между комфортом и красотой, потому что ее любимая марка способна гарантировать ей и то, и другое.

Isabel Marant – настоящая звезда и гордость компании Rendez-Vous в новом сезоне. Коллекция обуви известного французского дома моды дополнит портфолио компании в сегменте «премиум».

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