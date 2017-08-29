Аксессуары осени от ELEGANZZA

Коллекция аксессуаров ELEGANZZA «Искушение» призывает поддаться чувствам и познать настоящую историю соблазна. Креативный директор бренда Клаудио Бьязи рассказывает: «Представляя женщину, я всегда помню о ее истинной природе. Она искушает, влечет за собой, соблазняет… Именно под властью этих чувств я создал новую коллекцию. Формы, цвета и дизайн аксессуаров ELEGANZZA как напоминание о главной женской силе – искушать!».

Название коллекции объединяет характер капсульных линеек, каждая из которых со своим оттенком искушения: от страстных ягодных до насыщенных синих тонов. Кокетливые рюши, воздушные перья, имитация вышивки, тиснение под рептилию – истинный соблазн в современном прочтении.

Аксессуары в капсуле «Афродизиак» созданы, чтобы вызывать желание. Сумки объемного формата, отлично подходящие на каждый день, только на первый взгляд выглядят строго. Присмотритесь поближе и обратите внимание: по бокам представлены флористичные мотивы – фантазийный рисунок, оттенки которого гармонично сочетаются с общим тоном, это воплощение женственности и элегантности. Также представлены несколько вариантов сумок crossbody. Привычную осенне-зимнюю палитру дизайнер Клаудио Бьязи приукрасил «синим электриком» и не забыл про актуальный винный цвет. Он демонстрирует силу характера и таинственный темперамент своей обладательницы.

Тэги: Eleganzza, аксессуары, женские сумки, осень-зима 2017/18, перчатки