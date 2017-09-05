Женская коллекция Next для осени 2017

Бренд Next представляет женскую коллекцию «Осень 2017», модели из которой уже можно приобрести в онлайн-магазине next.com.ru.

Этой осенью Next обновляет традиционную линию моделей из женской коллекции, добавив в нее новые направления в дизайне. Источником вдохновения послужили знаковые тенденции прошлых десятилетий: новое прочтение классического стиля позволяет носить в повседневной жизни те вещи, которые ранее были представлены на подиумах. Мужской крой из 90-х гармонично сочетается с женственными силуэтами: блейзеры с выразительными плечевыми вставками, куртки свободного кроя, брюки-трубы, платья-сорочки индивидуального кроя – это детали базового и стильного гардероба от Next.

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Женственные рисунки с цветочной тематикой – ключевой элемент дизайна осеннего сезона. Затейливые узоры украшают оборки на блузах и приталенные платья, подчеркивающие фигуру. Основой коллекции стали вещи из плотной шерсти с принтами «шотландская клетка» и «гусиная лапка». Верхняя одежда выполнена в палитре серого, красного, черного и бежевого цветов. Особенно выделяются на общем фоне рубашка в стиле oversize в клетку и изящное пальто с массивным меховым воротником. Элегантный классический тренч – еще один фаворит новой коллекции и обязательный элемент в межсезонном гардеробе любой модницы. Также для переменчивой осенней погоды идеально подойдет пальто с теплой подкладкой на пуху.

Комбинирование разных текстур представлено в самых различных вариациях: вязаные свитера, кардиганы с ассиметричными деталями, джемперы крупной вязки, летящие платья и традиционный плотный трикотаж. Сочетание платьев и рубашек позволяет заново взглянуть на актуальные сезонные тренды.

Текстура и форма – обязательные составляющие всех моделей одежды и аксессуаров. В новой коллекции Next знаковые акценты делаются на деталях, высококачественных тканях и минималистичном дизайне. Элементы отделки, вдохновленные тенденциями 70-х, такие как кисточки, бахрома и вышивки, украшают сумки, ремни и массивные серьги. Сапоги и ботильоны занимают центральное место в осенней коллекции. Пара стильных ботфортов или полусапожек гармонично дополнят теплый и стильный образ.

Тэги: next, женская коллекция, интернет-шопинг, осень 2017