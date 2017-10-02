Новая кампания сумки Sadie Bag от MICHAEL Michael Kors

Michael Kors представили новую кампанию Michael Kors The Walk, в которой популярные личности, формирующие взгляды, появились на улицах Лондона с главной сумкой сезона MICHAEL Michael Kors Sadie Bag и образах из коллекции MICHAEL Michael Kors осень-зима 2017/18.

В кампании принимают участие три международных трендсеттера — британская модель Элла Ричардс, американская модель Села Марли и китайская актриса Ян Ми. Фотографом стал популярный streetstyle-хроникер Томми Тон.

«Коллекция осень-зима 2017/18 вдохновлена стилем рок-н-ролл с элементами гламура 1980-х годов и выполнена в современной интерпретации. Работа над streetstyle-проектом в таком удивительно стильном городе как Лондон очень вдохновляет», — комментирует Майкл Корс.

В сезоне осень-зима 2017/18 все внимание отдано сумочке MICHAEL Michael Kors Sadie Bag, которая представлена в трех потрясающих оттенках. Sadie Bag подойдет для любого случая, будь то деловая встреча или поход на Неделю моды.

Кампания Michael Kors The Walk также доступна на MichaelKors.com — поклонники смогут разместить streetstyle-образы в одежде Michael Kors в Instagram и Twitter с хештегами #SidewalkSpotted. Лучшие кадры будут опубликованы на MichaelKors.com.

Новый проект — четвертый в рамках серии креативных проектов Michael Kors The Walk. Главная цель кампании — обратить внимание на ключевые модели и сумку сезона MICHAEL Michael Kors Sadie Bag.