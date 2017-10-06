В рамках Недели моды в Милане WOOLRICH представили женскую коллекцию весна-лето 2018. Её летняя часть стала самой объёмной за всю историю бренда.

В новой коллекции креативный директор Андреа Кане сделал ставку не на привычную верхнюю одежду — облегчённые парки, ветровки и жилеты, а сместил акцент в сторону casual wear — теперь в WOOLRICH можно собрать полноценный летний гардероб для отдыха или расслабленных городских будней.

Использование новых материалов, принтов и, главное, силуэтов, не мешает идентифицировать WOOLRICH с первого взгляда. В коллекции можно найти удлинённые льняные накидки в узнаваемую сине-белую полоску, сарафаны и тренчи всех оттенков песочного — от шафрана до куркумы, жакеты-кимоно цвета хаки и полноценная база гардероба: льняные рубашки мужского кроя, тренчи и юбки-миди.

В летней коллекции обуви WOOLRICH представлены кроссовки из нубука, слипоны с замшевой отделкой, ботинки для хайкинга из обновленного, дышащего материала Air Mash. Благодаря новой технологии изготовления обувь WOOLRICH стала еще более удобной, практичной и легкой.

Главная вещь сезона — парка Prescott из лимитированной серии, сделанная из водонепроницаемого хлопка и отделанная ручной вышивкой из бисера, узор которой моментально напоминает о Мексике. Вдохновением послужили сразу два мотива: американское происхождение бренда и пейзажи Нью-Мехико американской художницы Джорджии О’Кифф.

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