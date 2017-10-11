Коллекция Elena Miro осень-зима 2017-2018

Коллекции марки Elena Miro созданы для того, чтобы воспеть оду красоте женщин с формами. Марка наглядно демонстрирует, что иметь удовольствие носить элегантную, идеально подогнанную по фигуре, стильную одежду должны все представительницы прекрасного пола.

В сезоне осень-зима 2017 дизайнеры бренда предлагают обратить внимание на утонченные линии, оригинальные цветочные принты, тонкие летящие ткани и трикотаж, призванные подчеркнуть ваш исключительный внешний вид как в формальной деловой обстановке, так и на праздничном вечере и в особые случаи.

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Elena Miro

Elena Miro

Классические цвета осени и зимы — черный, белый, жемчужно-серый и горчичный, сопровождаются яркими всполохами цветов, навевающих приятные воспоминания о лете– коралловым, изумрудным и сиреневым. Ткани – шелк, шерсть, актуальный уже не первый сезон бархат – придают особый шик каждой вещи.

Обилие моделей на любой вкус составит основу гардероба и позволит одеться в соответствии с вашим стилем, умело сочетая платья, блузы, брюки и юбки, джинсы, шарфы, уютные свитеры, пальто и кардиганы, блейзеры, как классические, так и с вышивками и сложными деталями.

Elena Miro — итальянский бренд одежды для curvy женщин с безупречным вкусом. Более 30 лет опыта и гарантия идеальной подгонки по фигуре в соответствии с современным и изысканным стилем.

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