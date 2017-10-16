Sabellino представил коллекцию «Bright message»

Российский бренд одежды и аксессуаров Sabellino представил новую линию сумок «Bright message» из коллекции осень-зима 2017/18. В нее вошли клатчи, сумки-мессенджеры и сумки классических моделей.

«Bright message» — это приятная новость, долгожданное сообщение в мессенджере или почтовое уведомление, способное раскрасить утро, наполнить день новыми впечатлениями. Именно эта идея и легла в основу концепции линейки.

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Sabellino

Sabellino

Следуя мировым трендам, Sabellino уделяет большое внимание заботе об окружающей среде, именно поэтому с умки «Bright message» выполнены из эко-кожи высокого качества. Они выдерживают любые погодные условия, а также имеют эластичность и высокую износостойкость. Благодаря использованию эко-кожи коллекция приятно удивит покупательниц демократичными ценами.

При создании этой линии дизайнеры вдохновлялись эстетикой города: синтезом пестрых городских арт-объектов и строгих, серых, угловатых зданий, а также красками растений и цветов в парках. Поэтому главной особенностью «Bright message» стало сочетание удобной и простой формы с трендовыми, яркими элементами и металлическими деталями.

В коллекции собраны сумки и клатчи под любое мероприятие: от похода в музей до посещения вечеринки с подругами. Вдохновляющим образом коллекции «Bright message» стала красивая, уверенная в себе девушка. Она привыкла быть в центре внимания и ловить на себе взгляды как мужчин, так и женщин.

В новую коллекцию также вошли различные аксессуары — перчатки, шарфы, палантины, украшенные яркими узорами с большим количеством цветов.