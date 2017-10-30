Коллекция IVKA весна-лето 2018

Бренд IVKA для сезона весна-лето 2018 представил интересную коллекцию. В ней доминируют свободные вещи сложного кроя, по большей части монохромных оттенков. Объемные платья и ансамбли из блестящих и матовых материалов, складки и оборки, усиливающие впечатление большого размера, контраст белого с черным, прозрачного тюля и рельефных поверхностей.

ДНК бренда – минимализм, сложный крой, парадоксальные сочетания цветов и фактур.

Анастасия Гасси окончила Лондонский центральный колледж Сен-Мартин (Central Saint Martins University of the Arts). Свою карьеру Анастасия начала как современный художник, работающий в жанре «абстрактный экспрессионизм». Вдохновившись путешествиями по миру и новыми людьми, она продолжила путь художника в роли креативного директора модной марки — так появился уникальный для российской моды бренд IVKA.

www.instagram.com/ivkastudio/

Тэги: IVKA, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Неделя моды "Мерседес-Бенц", весна-лето 2018