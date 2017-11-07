Показ BIRYUKOV сезона весна-лето 2018

07.11.2017 • Российская мода • : 76

BIRYUKOV весна-лето 2018
Приглашение к путешествию

Новая коллекция BIRYUKOV сезона весна-лето 2018 была представлена на Riga Fashion Week.

  • Biryukov
  • Biryukov
  • Biryukov

Дизайнер Олег Бирюков появился на модной сцене в середине 90-х и заслужил славу мастера простых, лаконичных форм и интеллектуального шика. Платья-футляры, минималистичных крой, сложная цветовая гамма и отсутствие декоративных излишеств – за более чем 20-летнюю историю существования бренда дизайнер из Санкт-Петербурга ни разу не свернул с выбранного пути. Представленная коллекция – лучшее тому подтверждение.

http://biryukov.ru/

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