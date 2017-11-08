Новогодняя линия обуви и аксессуаров Эвелины Хромченко и «Эконики»

Эвелина Хромченко и «Эконика» представили новогоднюю линию обуви и аксессуаров в рамках новой капсульной коллекции.

В новогодней части коллекции, исполненной в велюре и бархате чёрного цвета, представлены остроносые туфли на высоте 10,5 см, ботильоны, балетки с фирменными бантами из чёрной сутажной ленты и босоножки на платформе и устойчивом каблуке.

В этот раз помимо новых оттенков глиттера в коллекции представлены модели из итальянской кожи с оттенком состаренного золота и серебра – визитные карточки русского стиля в международной моде. Клатчи-минодьеры с фирменной застёжкой в виде очков будут представлены во всех цветах новогодней капсулы и у них, так же как у новогодних клатчей-конвертов, появится актуальное дополнение в виде брелока – шелковой кисти.

Фото ©: Дмитрий Исхаков для #EvelinaKhromtchenkoAndEkonika

В новогодней линии также появится звёздная капсула: босоножки, туфли, сникерсы и сумки в ней будут украшены вышитыми из серебряной кручёной нити звёздами и кометами. Звездное небо – это очередная тема рисунков Эвелины на полях сценариев. Помимо звезд и принта в коллекции будет представлен еще один раппорт, отрисованный Эвелиной вручную: туфельки. Он украсит еще одну новинку коллекции – шелковые платки-каре.

www.evelinakhromtchenko.com

www.ekonika.ru

Тэги: "Эконика", Эвелина Хромченко, капсульная коллекция, клатчи, новогодняя коллекция, стильная обувь