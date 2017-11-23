Зимняя сказка от SOKOLOV

Ювелирный бренд SOKOLOV представил новые модели часов из золота Ideal и серебра Flirt и украшения к новогодним праздникам.

Новые модели женских часов SOKOLOV из золота Ideal и серебра Flirt украшены изящными узорами, а блеск драгоценного металла и яркие цветовые решения призваны передать волшебное настроение праздника. Обе модели имеют схожие черты: изысканный круглый корпус со швейцарским кварцевым механизмом плавно переходит в изящно изогнутые лапки, держащие мягкий кожаный ремешок итальянской выделки с фирменной пряжкой. ДНК бренда – символ крыльев – индивидуально вписан в каждую версию циферблата, дополненную округлыми стрелками-лепестками.

Среди моделей золотых часов Ideal можно найти строгую лаконичность римских цифр, изящный рисунок водяной лилии или тонкую часовую индикацию в виде солнечных лучей. На задней крышке часов спрятан секрет, о котором будете знать только вы: узорами на сапфировом стекле заиграли птички, бабочки и сердечки.

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Коллекция серебряных часов Flirt также расширена тремя моделями с объёмными рисунками циферблатов. Узор Flinqué обыгран хромированными арабскими цифрами и металлическими точками с алмазной гранью. Нотку романтичности этой модели придаёт цифра 3 в виде сердца. Второй циферблат декорирован выразительным узором Diamant, окружённым часовыми метками-фианитами в сверкающих гранёных кастах. Третья модель представлена фактурным узором Grain d’orge с нанесённой минутной шкалой и тонкими хромированными мостиками – часовыми метками.

В этом году вдохновением дизайнеров на создание новогодних коллекций послужили сказки: знакомая с детства «Снежная королева» воплотилась в украшениях из серебра. Здесь вы найдёте корону королевы, осколок льдинки, грациозного северного оленя и даже снежные сани с каретой принцессы. Ажурные украшения станут великолепным символичным подарком, переносящим в детство и мир волшебства.

Продолжает тему зимней сказки изящная линия серебряных украшений с жемчугом. Зачарованный лес представлен в виде заиндевевших растений и листьев, нежно обнимающих жемчужные снежинки. Фантазийные украшения с витиеватыми линиями и снежной цветовой гаммой.

Чтобы стать центром внимания новогодней вечеринки, стоит выбрать красочные вечерние украшения из золота с полудрагоценными камнями. Весь калейдоскоп новогодних красок представлен бриллиантами, сапфирами, рубинами, топазами, аметистами, цветным кварцем, янтарём и агатами – яркими и непохожими друг на друга, как и все женщины.

Расположить к себе грядущий год жёлтой собаки помогут трогательные браслеты и подвески из золота с фианитами в виде братьев наших меньших – терьеры, таксы и пудели несомненно принесут удачу своей обладательнице.

Тэги: SOKOLOV, браслеты, кулоны, подвески, ювелирные часы