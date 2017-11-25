Открытие бургерной FARШ в Санкт-Петербурге

25 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет открытие нового места силы — бургерной FARШ. Это будет громко, но со вкусом. С отменным вкусом мяса.

Для гостей приготовлены подарки: розыгрыш 400 бесплатных бургеров, 1000 дождевиков и 1000 фирменных чехлов. Для участия в розыгрыше нужно получить визитку. Это сможет сделать каждый, кто обратится к девушкам с лотерейными барабанами.

Зная капризную погоду северной столицы, будут установлены тёплые горелки и гостей будут угощать горячими безалкогольными напитками. Не забыты и фотографии — рядом с бургерной будет пик-ап с фирменной символикой FARШа, у которого каждый желающий сможет себя запечатлеть.

Не так давно бургерная FARШ обновила свое меню. Теперь гости могут попробовать согревающий бургер «Горячая цыпа», сытный «Дабл чизбургер» и многое другое.

Специально для бургерных FARШ компания «Мираторг» поставляет особенную мраморную говядину Black Аngus из Брянской области. А ещё есть секретный рецепт булочек для бургеров! Такого вы точно нигде не попробуете. В меню есть не только бургеры, но и курица, стейки, салаты, пироги.

Интерьер для бургерной был разработан Натальей Белоноговой — главным на сегодняшний день ресторанным дизайнером Москвы. Ресторан будет выглядеть роскошно и современно. В интерьере идеально сочетаются темное и светлое дерево, грубый бетон, состаренный металл. Также в бургерной расположится открытая кухня — тренд современной ресторанной индустрии. Несмотря на использование грубых материалов и фактур, в заведении много света за счёт панорамных окон с видом на Невский проспект и подвесными лампами, которые делают бургерную необычайно атмосферным местом.

Невский проспект, 38

www.farshburger.ru