Корнер Mila Marsel в универмаге TREND ISLAND

В универмаге TREND ISLAND уже вовсю работает корнер Mila Marsel. Бренд основан в 2002 году и до недавнего времени выпускал только верхнюю одежду. Год назад коллекции пополнились блузками, брюками и аксессуарами.

Платье из шелка и хлопка; кашемировый костюм

В основе философии бренда – создание образа современной женщины, которая ценит совершенный крой и эксклюзивность, ведь одежда бренда выпускается капсульными коллекциями.

Сегодня в корнере можно найти одежду для любого случая и образа жизни, будь то пальто из шерсти, пуховик с утеплителем или уютный кашемировый костюм.

Москва, Ходынский бульвар, дом 4

trendisland.ru

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