Коллекция MARP «BLOUSE BOOM», весна-лето 2018

Идея создания коллекции MARP SS18 исходит из желания приоткрыть душевный мир современной женщины, раскрыв эмоциональные состояния через образы.

Автор нашел чувственное и графическое отражение своей темы в творчестве мастеров архитектуры и дизайна, что оказало влияние на формирование художественной концепции и определило способ ее построения.

— Открытые пространства японского архитектора Tadao Ando.

— Лекальная пластика американского скульптора Damon Hyldreth.

— Простая геометрия форм в картинах американской художницы Georgia О’keeffe.

— Размытые снимки французского фотографа Sarah Moon.

— Абстрактные композиции советского художника Эль Лисицкий.

А также специфика кроя китайского костюма и экспрессия танца модерн Marie Louise Fuller.

Воздушность и эмоциональная доверчивость являются главной линией, объединяющей все эти работы.

Представления о душе, чувствах непосредственно ассоциируется с такими понятиями как сердцебиение и дыхание. Именно поэтому особое место в композиции костюма отводится решению его средней части, что рассчитано на первостепенное восприятие. Коллекцию составляют короткие уширенные жакеты, блузы с отвесными концами рукавов, полуоткрытые накидки, свободно порхающие и теряющие в движении ясность очертания. Отсюда и произошло название коллекции — «BLOUSE BOOM».

Образ подвижной непринужденности и разнообразия в пределах торса подчеркивается за счет лаконичного вертикального ритма по всей длине фигуры. Общее стремление к вытянутой форме создают узкое длинное в пол платье или же плотные колготы-рейтузы, высокий головной убор, остроносая обувь и черно-серый цвет. В этом есть сходство с эстетическими идеалами бургундской моды Средневековья.

Благодаря проявлению готических мотивов в новом образе коллекция обретает элемент театральности. Причина возникновения данного подхода продиктована намерением погрузить в ощущение невидимого мира.

Минимальное включение цвета и акцентированное внимание к силуэту направлены на усиление пластической выразительности.

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Тэги: MARP, весна-лето 2018