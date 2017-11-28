Коллекция для мам и дочек Zarina Girls

ZARINA и певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) представляют коллекцию для мам и дочек ZARINA GIRLS.

Впервые бренд женской одежды ZARINA представляет коллекцию детской одежды Zarina Girls, лицом которой стала популярная певица Глюк’oZa и ее очаровательные дочери — Лидия и Вера.

ZARINA впервые на постоянной основе запускает детскую линию одежды с размерным рядом от 116 см до 146 см. В коллекции также представлены парные образы для мамы и для дочки.

Вдохновением для коллекции послужили образы сказочных принцесс. Мода – это сфера, способная исполнять мечты. Наши сказочные платья помогут исполнить мечты любой маленькой девочки, представляющей себя принцессой. Это воздушная, романтичная коллекция со светлой цветовой гаммой, в которой прослеживается один из главных трендов этого сезона – обилие блестящих элементов. Пайетки, стразы, бисер, блеск и конфетти – все для создания яркого новогоднего образа.

Коллекция уже представлена в 45 розничных магазинах по всей России и стала доступна on-line с 20 ноября 2017 года. С полным лукбуком коллекции можно ознакомиться на официальном сайте бренда www.zarina.ru.