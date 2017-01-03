Игра света и тени в коллекции окрашивания от Wella Professionals

03.01.2017 • Красота • : 58

Глобальный креативный директор по окрашиванию Wella Professionals представил инновационное видение техники окрашивания волос «Бронд» в коллекции Bronde Luxe. Новые оттенки Illumina Color стали основным источником вдохновения для создания роскошных образов.

Карамельный бронд

Сияющие карамельные ноты, олицетворяющие уникальный свет Лос-Анджелеса, переходящие в глубокий шоколадный оттенок. Локоны передают трёхмерный тональный эффект, подсвечиваясь глубиной оттенка изнутри и сверкая карамельными солнечными бликами.

Дымчатый бронд

Сияющие стальные ноты в тени оттенка красного дерева создают насыщенный дымчатый эффект. Нотки перламутра и оттенки меха норки демонстрируют безупречные переходы и слияния цветов.

Оливковый бронд

Оливковый оттенок раскрывает свою многогранность через свет в тени. Мягкий естественный тональный переход создает абсолютно нейтральный, почти матовый оливково-коричневый оттенок. Оливковый бронд – это образ, рассказывающий о возможностях тёмных оттенков, которые всё же сияют невероятным насыщенно-пепельным светом.

  • Wella
    Wella
  • Wella
    Wella
  • Wella
    Wella
  • Wella
    Wella
  • Wella
    Wella

Кофейный бронд

Очень естественная африканская текстура подчёркивает игру света – тёмная внутренняя часть локона взрывается светом глубокого оттенка тёмного мокко, а цвет карамельного капучино отражает солнечный свет на поверхности волос, придавая образу солнечного тепла и роскошного комфорта.

Фиолетовый бронд

Эффектное неожиданное сочетание насыщенного фиолетового оттенка и ледяного блонда – это роскошная вуаль, переливающаяся светом и тенью осязаемой и чувственной комфортной роскоши.

Ледяной брод

Синевато-пепельные оттенки на корнях тают в свете перламутрово-белого блонда в стиле 70-х годов, который уложен мягкими слоями с естественной динамикой. Ледяные оттенки Illumina Color создают естественные и гармоничные цветовые переходы, будто созданные художником на холсте.

Бронзовый бронд

Яркий оттенок «тосканский красный» переливается акцентами земляничного оттенка с солнечными бликами. Эффектный образ, навеянный подиумами, адаптирован к модной суете городской жизни.

Новые оттенки в палитре Illumina Color позволяют создавать широкий спектр образов, как с эффектным, поражающим воображение глубоким цветом, так и с очень насыщенными нейтральными оттенками. Новинка от Wella Professionals – это путь, раскрывающий истинный цвет, в интерпретации модного тренда комфортной роскоши.

В коллекции образов Bronde Luxe Джош Вуд продемонстрировал, как Illumina Color переносит «Бронд» в цветовые пространства, придавая глубину и насыщенность блондам, создавая переходы от красных, настоящих тициановских золотисто-рыжих волос к земляничным оттенкам с солнечными бликами, от пепельно-голубоватых оттенков к ледяной платине, от почти черного к фиолетовому, выводя цвет из темноты на свет. Целый спектр роскошной цветовой палитры «света в тени» отражает идею тренда комфортной роскоши.

www.wella.ru

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