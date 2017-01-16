Новый бутик Rolex в Москве

На первом этаже гостиницы «Рэдиссон Славянская» распахнул свои двери бутик всемирно известной часовой компании Rolex.

Новый фирменный бутик являет собой кульминацию развития высокого часового бизнеса и уникального и вневременного стиля. Взору каждого гостя бутика открывается обширная коллекция наручных часов Rolex, начиная от культовых моделей Oyster Perpetual и заканчивая классической линейкой Cellini. Это собрание механических чудес вмещает в себя сто с лишним лет наследия, традиций и экспертного подхода к часовому ремеслу.

Пространство бутика оформлено элегантными материалами и обставлено в фирменном стиле предметами интерьера из полированного ореха. Полы из андалузского мрамора, а также настенные панели и столешницы, обтянутые кожей кремового цвета, обостряют у потенциальных клиентов чувство прекрасного и настраивают их на правильное восприятие часовой роскоши. Прямо напротив входа расположилась стена подсвеченного резного стекла зеленого цвета, покрытого мягким волновым узором, который символизирует неразрывную связь сложных конструктивных идей с умением находить для них простые решения – то есть саму суть бренда Rolex. Знакомый всему миру знаменитый символ марки – золотая корона – украшает вход, стены и витрины магазина.

Адрес: Москва, площадь Европы, 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», тел. (495) 941 89 29

Тэги: Rolex, гостиница "Рэдиссон Славянская", дорогие часы, Москва