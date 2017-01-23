Мужские и женские часы UNOde50 сезона 2017

Испанский бренд ювелирных украшений ручной работы UNOde50 возвращается с новой коллекцией часов – аксессуаров, которые не только несут практическую ценность, но и являются маркером вашего стиля.

UNOde50 представляет новые модели часов для мужчин и женщин – воплощение узнаваемой эстетики бренда. Кропотливая ручная сборка делает часы коллекционным объектом, а серебряные элементы в сочетании с ремешками из натуральной кожи – настоящим украшением.

Минималистичные модели с круглым циферблатом и плавными линиями для ценителей классики, серебряные браслеты с циферблатом в духе сюрреализма – для поклонников искусства. Для самых пунктуальных – часы со сложными составляющими, дополнительными циферблатами, показывающими дату и день недели.

Адреса магазинов UNOde50:

Москва, Киевская пл.,2, ТРЦ Европейский

Москва, Цветной бульвар 15, стр. 1, Tsvetnoy Central Market

Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр. 4, ТЦ Метрополис

Москва, ул. Земляной Вал, 33, ТРЦ Атриум

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т 30А, ТЦ Галерея

Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК Горки

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