Бутик детской одежды «Сезоны Винни» в Outlet Village Белая Дача

31.01.2017 • Шопинг • : 39

В январе 2017 года на территории крупнейшего аутлет-центра Москвы Outlet Village Белая Дача открылся бутик детской одежды премиум класса «Сезоны Винни».

Winnie

Неоспоримое преимущество «Сезонов Винни» — наличие всех категорий одежды и аксессуаров. В бутике представлены коллекции для новорожденных от 1 месяца и для девочек и мальчиков до 16 лет. Ассортимент составляют всемирно известные бренды, в число которых входят Chloe, Dolce&Gabbana, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Sonia Rykiel  и многие другие и многие другие, а скидки до 50% делают бутик обязательным к посещению.

www.outletvillage-bd.com

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