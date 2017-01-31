Коллекция «The Very Sexy» от Victoria’s Secret

Специально ко Дню святого Валентина VICTORIA’S SECRET представляет новую коллекцию The Very Sexy.

Этой зимой культовая коллекция Very Sexy бренда Victoria’s Secret стала еще соблазнительнее и чувственнее: линию дополнили две новые модели – бюстье без бретелек и мини-балконет.

Шикарный push-up, дерзкое боди или игривый бралетт – Very Sexy станет незаменимой частью самого сексуального праздника года, какой бы стиль Вы ни предпочли.

Роскошное кружево, страстные оттенки черного, красного, белого и кремового – создайте обольстительный образ, который запомнится надолго.

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