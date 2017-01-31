Коллекция «The Very Sexy» от Victoria’s Secret

31.01.2017 • Шопинг • : 48

Специально ко Дню святого Валентина VICTORIA’S SECRET представляет новую коллекцию The Very Sexy.

Этой зимой культовая коллекция Very Sexy бренда Victoria’s Secret стала еще соблазнительнее и чувственнее:  линию дополнили две новые модели – бюстье без бретелек и мини-балконет.

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VS-sv17

Шикарный push-up, дерзкое боди или игривый бралетт – Very Sexy станет незаменимой частью самого сексуального праздника года, какой бы стиль Вы ни предпочли.

Роскошное кружево, страстные оттенки черного, красного, белого и кремового – создайте обольстительный образ, который запомнится надолго.

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