Российские дизайнеры в проекте «Designerpool» на выставке CPM

В новом сезоне выставки CPM — COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW российские молодые дизайнеры вновь представят свои творения широкому кругу международных специалистов. В период с 20 по 23 февраля 2017 г. с новейшими творческими коллекциями перспективных российских модельеров можно будет ознакомиться в выставочных павильонах 81 и 22.

В этом сезоне компания Igedo Company в очередной раз проводит свою программу поддержки дизайнеров «Designerpool» и с нетерпением ждет возможности поприветствовать пять дизайнеров в разделе CPM Premium в павильоне 81. В этом сезоне в рамках «Designerpool» вниманию публики вновь будут представлены два дизайнера детской модной одежды. Их коллекции можно будет увидеть в разделе CPM Kids в павильоне 22.

Программа поддержки «Designerpool» предоставляет перспективным модельерам из России возможность дважды принять участие в CPM.

Компания Igedo Company последовательно поддерживает молодые таланты на пути к профессии их мечты, «дизайнер модной одежды». В рамках проекта свои последние коллекции представят следующие марки: FY: R (81 A28) · DANIIL LANDAR (81 A30) · Intro.Version (81 A32) · VIKTORIA IRBAIEVA (81 A34) · LGP by Юлия Николаева (81 A36). Показ этих коллекций можно будет увидеть в зоне дефиле в павильоне 83 в течение первых двух выставочных дней в 15:30.

IRMI (22 E22) и POLINA GOLUB (22 E24), модельеры детской одежды, продемонстрируют свои коллекции в первый выставочный день в рамках показа церемонии открытия в павильоне 83. Начало показа в 12:00. Во все остальные дни дефиле их коллекций можно будет увидеть в рамках показа CPM Kids, проходящего в 15:00.

FY: R

Fy:r – это марка женской одежды со скандинавской философией, сделанная в России.

Основная идея – сочетать северный минимализм с богатством русской культуры. В 2014 году Светлана Сальникова создала бренд fy:r, после успешного окончания Британской высшей школы дизайна. В 2016 году модельер открыла свой интернет-магазин и шоу-рум. Модели последней коллекции отличаются простотой геометрических форм и элегантностью. Целостность образу придает комбинация с темными графическими изображениями. Косые силуэты, небольшие фалды, романтические принты и изображения в стиле «панк» придают коллекции особенную аутентичность. Мягкая шерсть и хлопок – основные ткани, использованные для создания платьев, брюк, курток и пальто этой коллекции.

DANIIL LANDAR

Даниил Ландарь — выпускник Московского художественно-промышленного института. После окончания МХПИ он учился в Британской высшей школе дизайна и в 2012 году выпустил первую собственную коллекцию одежды. Свои модели дизайнер создает под брендом, носящим его имя – Daniil Landar. Новая коллекция Даниила Ландаря создана для удобства и комфорта в повседневной жизни. Для коллекции дизайнер использовал такие натуральные материалы, как хлопок с эластаном. В своих работах дизайнер стремится сохранить индивидуальность каждого и комбинирует авангардный крой с тонким архитектурным оформлением. В коллекции превалирует классический черный, что еще сильнее подчеркивает неповторимый стиль молодого модельера.

INTRO.VERSION

Марка модной одежды Intro.Version создана в 2012 году выпускницей Британской высшей школы дизайна Асей Спорыхиной. Еще будучи ребенком, Ася проявляла интерес к работе с материалами и с юных лет решила стать дизайнером. В своих коллекциях она стремится подчеркнуть свободу женщины и создает женскую одежду, уместную в максимальном количестве ситуаций, привлекательную и удобную, далекую от привычных клише.

Новая коллекция Аси Спорыхиной отражает два основных направления: верхняя одежда и одежда для досуга. Большее внимание в коллекции уделяется верхней одежде: здесь вы найдете множество моделей курток и пальто в темных тонах. Для их создания дизайнер использовала матовые, водо- и ветронепроницаемые материалы: хлопок с вощеной поверхностью, современные материалы с использованием технологии синтетической изоляции, а также флис. Основная идея, лежащая в основе создания одежды для досуга, — это комбинация функциональности и эстетики. Одежда на каждый день должна быть воплощением зоны максимального комфорта. Коллекция состоит из платьев и туник из мягкого джерси, платьев из хлопка, утепленных маек с длинным рукавом, а также кардиганов, комбинезонов, юбок и брюк.

VIKTORIA IRBAIEVA

Viktoria Irbaieva – это успешный российский бренд женской одежды, основанный дизайнером Викторией Ирбаевой. В 2013 году Виктория стала дизайнером одноименного бренда и к 2015 году добилась значительных успехов. Начиная с 2016 года, бренд Viktoria Irbaieva относится к классу «премиум» и продается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде и в Махачкале. Новейшая коллекция призвана подчеркнуть сильные стороны каждой женщины в непростые времена. Терпение, доверие и сила в комбинации с чуткостью, нежностью и искренностью. Цветовая палитра новой коллекции весьма широка: бордовый цвет, цвет «хаки», темно-синий, неоновый желтый и розовый. Использованные для создания коллекции материалы – твид, шерсть, шелк, вискоза и джерси – еще сильнее подчеркивают ясность и строгость линий.

LGP by YULIA NIKOLAEVA

Модельер Юлия Николаева с 1996 года стоит во главе собственного успешного бренда YULIA Nikolaeva. С 2004 года она регулярно участвует в Russian Fashion Week, а также Mercedes-Benz Fashion Week в России. В 2015 году Юлия выпустила вторую линию модной одежды LGP by Yulia Nikolaeva, в которой представлена универсальная одежда prêt-à-porter.

Коллекция осень/зима 2016/17гг. состоит из юбок, брюк, шорт, футболок, рубашек, пиджаков, пальто и платьев. Каждая модель коллекции уникальна. При этом все модели можно комбинировать между собой. Сочетание минималистичного силуэта с максимумом ручной работой и все это на фоне светлых, успокаивающих тонов, делают коллекцию совершенной.

IRMI

Ирина Милованова — основатель и дизайнер бренда детской одежды IRMI. В 1999 году Ирина окончила Университет экономики и срвиса. В 2003 она была руководителем производства известного российского бренда модной одежды MAX CHERNITSOV, а в 2015 году — основала собственный модный бренд IRMI. Ирина открыла для себя завораживающий мир детской моды во время путешествия по югу Италии. Модельер стремится объединить в своих моделях ощущение семейной заботы и радости. IRMI – это стильная, практичная и удобная одежда для детей в возрасте от 3 до 12 лет, созданная с большой любовью. Ирина Милованова прислушивается к потребностям современных родителей, которые разбираются в моде и дизайне и, в то же время, ценят качество и комфорт. Взрослая одежда для детей.

POLINA GOLUB

Полина Голубь – дизайнер и основатель одноименного бренда детской модной одежды «Polina Golub». С 2015 года модельер создает коллекции для своего бренда и регулярно принимает участие в Московской неделе моды. Важным элементом ее новой коллекций является школьная форма высочайшего качества. Коллекция «Dijon» сочетает яркую цветовую гамму, характерную для британской моды 70-х и 80-х, с романтичными силуэтами 50-х годов. Искусственный мех и натуральный хлопок являются существенной составляющей новой коллекции.

Следующая выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Отечественные и международные производители покажут здесь свои коллекции сезона осень/зима 2017/18 гг.

www.cpm-moscow.com

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