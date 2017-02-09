Презентация PAL ZILERI осень-зима 2017-18

В Милане состоялась презентация Pal Zileri сезона осень-зима 2017-18. Новая коллекция закрепляет талант модного дома объединять накопленный опыт с последними тенденциями, переводя все уникальные технологии портняжного мастерства на язык современной эстетики.

Чтобы подчеркнуть главную идею коллекции, Pal Zileri создал живую инсталляцию внутри исторического памятника Ротонда делла Безана, известного миланского архитектурно-паркового ансамбля, из швей-мастериц, кропотливо выполняющих несколько ключевых движений, благодаря которым создаются каждые предметы коллекции. Аутентичное слияние формы и функциональности, коллекция представляет собой неожиданные и роскошные комбинации цветов, рисунков и текстур.

Силуэты скроены изящно, по фигуре. Формальная строгость одно- и двубортных костюмов смягчается легкой шерстью и шелком в полоску. Костюмы сочетаются с шелковой водолазкой или же с хлопковыми рубашками с отделкой. Спортивная одежда — парки, полевые куртки, блейзеры и бесшовные термостойкие дутые куртки — переосмыслены на элегантный лад с помощью сарториальных приемов.

Четкая цветовая палитра создает теплые и гармоничные сочетания. Четыре ключевых темы – серый, черный и белый с вкрапленимяи золотистой горчицы; темно-зеленый с оттенками насыщенного апельсинового; светло- и темно-синий с точками пурпурного и алебастрово — белого; контраст винного и cланцево- серого и черного.

Выбор дорогих тканей максимально широк: узкая белая полоска, черно-белая клетка, глен плед, букле, клетка принц Уэльский, вельвет и шашечные эффекты, часто на крупных плетениях и жаккарде. Фаворит холодной погоды – овчина – добавляет немного лоска, украшая укороченные жакеты и капюшоны пальто.

Определенная концепцией Аван-Крафт, балансом экспертизы и инноваций, коллекция вдохновлена регионом Венето, где расположена штаб-квартира дома и где рождается мужская мода.

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