Презентация PAL ZILERI осень-зима 2017-18

09.02.2017 • Индустрия • : 119

В Милане состоялась презентация Pal Zileri сезона осень-зима 2017-18. Новая коллекция закрепляет талант модного дома объединять накопленный опыт с последними тенденциями, переводя все уникальные технологии портняжного мастерства на язык современной эстетики.

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Чтобы подчеркнуть главную идею коллекции, Pal Zileri создал живую инсталляцию внутри исторического памятника Ротонда делла Безана, известного миланского архитектурно-паркового ансамбля, из швей-мастериц, кропотливо выполняющих несколько ключевых движений, благодаря которым создаются каждые предметы коллекции. Аутентичное слияние формы и функциональности, коллекция представляет собой неожиданные и роскошные комбинации цветов, рисунков и текстур.

Силуэты скроены изящно, по фигуре. Формальная строгость одно- и двубортных костюмов смягчается легкой шерстью и шелком в полоску. Костюмы сочетаются с шелковой водолазкой или же с хлопковыми рубашками с отделкой. Спортивная одежда — парки, полевые куртки, блейзеры и бесшовные термостойкие дутые куртки — переосмыслены на элегантный лад с помощью сарториальных приемов.

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Четкая цветовая палитра создает теплые и гармоничные сочетания. Четыре ключевых темы – серый, черный и белый с вкрапленимяи золотистой горчицы; темно-зеленый с оттенками насыщенного апельсинового; светло- и темно-синий с точками пурпурного и алебастрово — белого; контраст винного и cланцево- серого и черного.

Выбор дорогих тканей максимально широк: узкая белая полоска, черно-белая клетка, глен плед, букле, клетка принц Уэльский, вельвет и шашечные эффекты, часто на крупных плетениях и жаккарде. Фаворит холодной погоды – овчина – добавляет немного лоска, украшая укороченные жакеты и капюшоны пальто.

Определенная концепцией Аван-Крафт, балансом экспертизы и инноваций, коллекция вдохновлена регионом Венето, где расположена штаб-квартира дома и где рождается мужская мода.

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