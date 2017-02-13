Дом моды HENDERSON представил коллекцию весна-лето 2017

Дом моды HENDERSON представил новую коллекцию сезона весна-лето 2017. В новой коллекции дизайнеры Дома моды следуют основным трендам сезона – цвет и орнамент, фактура ткани и качество материала, а также делают ставку на функциональность и инновационность изделий.

В новом сезоне поклонников бренда удивит множество трендовых новинок, которые отличаются традиционным качеством и элегантным дизайном. Классические костюмы бизнес-класса бренда HENDERSON – настоящая находка для тех, кто стремится выглядеть идеально в любой ситуации.

Элегантные силуэты, новые прилегания, благородная шерсть с водо- и грязеотталкивающей обработкой Dry Sense и Unique Sense и стильные цветовые решения – это коллекция для деловых поездок, коктейлей, ужина при свечах или праздничного мероприятия. Для стройных мужчин в коллекции появляется по-настоящему новое прилегание DROP8 – утонченный силуэт создан благодаря разработке новых пропорций и изменениям лекал пиджака.

В новом сезоне представлено большое количество изделий из инновационных технологичных материалов, которые помогут мужчинам выглядеть всегда стильно, при этом не теряя много времени на уход за одеждой. К примеру, рубашки из ткани Non Iron, которая не требует утюжки и практически не мнется при носке – в сезоне весна-лето значительно расширена цветовая гамма модели. Также Дом моды предлагает несколько моделей рубашек под запонку с регулируемой длиной рукава. В коллекции аксессуаров впервые появляются портмоне с защитой от кражи данных RFID. Благодаря специальной инновационной прослойке внутри изделия с банковских карточек для бесконтактной оплаты невозможно украсть данные.

Прорывом в технологии создания одежды для путешественников стала коллекция функциональных и удобных изделий, которые станут незаменимыми спутниками любой поездки. В новой коллекции появляется удобный пиджак с 9 карманами для документов, билетов, очков и пр. Идеально подойдут для поездок легкие кожаные туфли на гибкой подошве и ветровки, которые складываются в свой внутренний карман.

Новая коллекция HENDERSON в интернет-магазине и в салонах HENDERSON по всей сети.

www.henderson.ru

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