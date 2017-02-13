Дом моды HENDERSON представил коллекцию весна-лето 2017

13.02.2017 • Шопинг • : 109

Дом моды HENDERSON представил новую коллекцию сезона весна-лето 2017. В новой коллекции дизайнеры Дома моды следуют основным трендам сезона – цвет и орнамент, фактура ткани и качество материала, а также делают ставку на функциональность и инновационность изделий.

В новом сезоне поклонников бренда удивит множество трендовых новинок, которые отличаются традиционным качеством и элегантным дизайном. Классические костюмы бизнес-класса бренда HENDERSON – настоящая находка для тех, кто стремится выглядеть идеально в любой ситуации.

Henderson-17b

Элегантные силуэты, новые прилегания, благородная шерсть с водо- и грязеотталкивающей обработкой Dry Sense и Unique Sense и стильные цветовые решения – это коллекция для деловых поездок, коктейлей, ужина при свечах или праздничного мероприятия. Для стройных мужчин в коллекции появляется по-настоящему новое прилегание DROP8 – утонченный силуэт создан благодаря разработке новых пропорций и изменениям лекал пиджака.

В новом сезоне представлено большое количество изделий из инновационных технологичных материалов, которые помогут мужчинам выглядеть всегда стильно, при этом не теряя много времени на уход за одеждой. К примеру, рубашки из ткани Non Iron, которая не требует утюжки и практически не мнется при носке – в сезоне весна-лето значительно расширена цветовая гамма модели. Также Дом моды предлагает несколько моделей рубашек под запонку с регулируемой длиной рукава. В коллекции аксессуаров впервые появляются портмоне с защитой от кражи данных RFID. Благодаря специальной инновационной прослойке внутри изделия с банковских карточек для бесконтактной оплаты невозможно украсть данные.

Henderson-17a

Прорывом в технологии создания одежды для путешественников стала коллекция функциональных и удобных изделий, которые станут незаменимыми спутниками любой поездки. В новой коллекции появляется удобный пиджак с 9 карманами для документов, билетов, очков и пр. Идеально подойдут для поездок легкие кожаные туфли на гибкой подошве и ветровки, которые складываются в свой внутренний карман.

Новая коллекция HENDERSON в интернет-магазине и в салонах HENDERSON по всей сети.

www.henderson.ru

Тэги: , , ,

3 Responses to Дом моды HENDERSON представил коллекцию весна-лето 2017

  1. Alena:
    04.02.2011 в 10:05

    вы потрясающе пишете!

    Ответить
  2. Tono:
    14.06.2010 в 22:47

    Awesome stuff. You made a really nice compilation. Thanks!

    Ответить
  3. Catherine:
    15.02.2010 в 20:13

    Видео с умирающим лебедем совершенно пронзительное..
    Как трагично закончилась жизнь невероятно талантливого человека…

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest