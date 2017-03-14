Вадим Мерлис для всех влюбленных и сумасшедших

12 марта 2017 года, в рамках первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Вадим Мерлис представил свою новую коллекцию осень/зима 2017-2018 под названием «Arcturus».

Её основная идея – динамичный урбанизм в сочетании с богемной нотой. В линии моделей представлены базовые повседневные вещи для жителей мегаполисов в современном street style. Особенностью коллекции является многообразие фактур, интересных деталей и съемных аксессуаров. В новых моделях дизайнера учитываются тренды сезона, но при этом каждая вещь выполнена в уникальной манере.

По словам Вадима, символом его коллекции стал Арктур – звезда всех влюбленных и сумасшедших: «На небе много звёзд, но запомнилась мне одна. Это – Арктур, яркая и красивая звезда. Я выбрал её в качестве эмблемы для моей новой серии городских нарядов. Многоконечный геометрический символ фигурирует на одежде в виде надписи «Арктур» в форме вышивки или принтов. Про себя я её назвал «Любовь в городе».»

Помимо уличной одежды дизайнер также предлагает клубно-вечернюю линию. В ней фигурирует ткань «лаке», костюмная ткань и аксессуары, напоминающие портупею.

Поздравить дизайнера с успешным показом и первыми оценить новую коллекцию пришли Елизавета Арзамасова, Мария Берсенева, Анастасия Макеева, Сати Казанова, Лоя, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева, Анастасия Денисова, Наталья Лесниковская, Елена Ханга, Лариса Вербицкая, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и другие.

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Вадим Мерлис, мужская коллекция, осень-зима 2017/18