Презентация отеля Palazzo Versace Dubai в Москве

14 марта 2017 года в бутике Versace в Столешниковом переулке состоялся торжественный коктейль Palazzo Versace Dubai, завершившийся эксклюзивным ужином от шеф-повара отеля в ресторане «Brasserie Мост».

Шакер Акбар, Сандра Тикал и Халед Джамиль; Ясмина Муратович

Мероприятие было посвящено презентации нового отеля для VIP-клиентов флагманского бутика Versace и журналистов ведущих СМИ. Первые лица отеля – Сандра Тикал, генеральный менеджер, Шакер Акбар, коммерческий директор, и Юнус Айдын, шеф-повар отеля, представляли новую жемчужину Персидского залива Palazzo Versace Dubai.

Ксения Сухинова; Виктория Лопырева

Именитый шеф представил знаковые блюда ресторанов отеля на закрытом ужине в ресторане Brasserie Most. Родом со средиземноморского побережья Турции, шеф Юнус с юношества был увлечен гастрономией, и хотя его карьера началась с должности капитана на яхте, вскоре он перебрался на сушу в качестве повара и уже 15 лет совершенствует свои навыки. В его блюдах основную роль играют натуральные продукты и ароматы его родного региона. В качестве закусок из специального меню шеф подал тартары из говядины вагю и помидоров конфи, лобстер в лимонном маринаде, креветки конфи, основное блюдо было представлено грибным ризотто, а на десерт гостей ждал великолепный итальянский тирамису.

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