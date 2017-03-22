Туфли на платформе Casadei

Многогранная и колоритная коллекция Casadei весна-лето 2017 демонстрирует гармоничное сочетание ретро, диско и футуризма. Бразильский зеленый, канареечно-желтый, индиго и фуксия — в таких ярких моделях невозможно остаться незамеченной. Экстремально высокий каблук идеально сочетается с небольшой платформой, а переливающаяся кожа неоновых цветов создает сюрреалистический эффект.

Модели станут отличной альтернативой классическим шпилькам и помогут правильно расставить акценты при создании модного образа.

Модели доступны для покупки на сайте www.casadei.com, а также во всех бутиках бренда.

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