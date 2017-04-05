Жилеты в коллекции PEUTEREY весна-лето 2017

Итальянский бренд Peuterey не изменяет своим принципам и всегда предлагает качественную, удобную

и практичную одежду для жизни.

В весенне-летнем сезоне помимо пуховиков, кожаных курток, брюк и рубашек, в продажу поступят

жилеты, отличительная особенность которых — гармоничное сочетание высокотехнологичных тканей с

натуральными материалами. Дизайн жилета Peuterey очень сдержанный и лаконичный, но при этом в

нем присутствуют приковывающие взгляд детали и яркий цвет.

Знаковая для бренда лаконичность дизайна всегда делает их коллекции универсальными. В условиях

столичной весны этот жилет можно использовать как дополнительный утепляющий слой под любимое

пальто или основную куртку, добавив к образу многослойность. А летом его удобно взять с собой в

походы и на вечерние прогулки.

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