Жилеты в коллекции PEUTEREY весна-лето 2017

Итальянский бренд Peuterey не изменяет своим принципам и всегда предлагает качественную, удобную
и практичную одежду для жизни.
В весенне-летнем сезоне помимо пуховиков, кожаных курток, брюк и рубашек, в продажу поступят
жилеты, отличительная особенность которых — гармоничное сочетание высокотехнологичных тканей с
натуральными материалами. Дизайн жилета Peuterey очень сдержанный и лаконичный, но при этом в
нем присутствуют приковывающие взгляд детали и яркий цвет.
Знаковая для бренда лаконичность дизайна всегда делает их коллекции универсальными. В условиях
столичной весны этот жилет можно использовать как дополнительный утепляющий слой под любимое
пальто или основную куртку, добавив к образу многослойность. А летом его удобно взять с собой в
походы и на вечерние прогулки.
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