Shelter-бар «Коt Шрёdiнгера» открывает новое заведение

Владельцы shelter-бара «Коt Шрёdiнгера» на Большой Дмитровке (Москва) открывают новый тайный бар. У заведения нет названия, кроме того, его адрес не афишируется. Попасть в бар и узнать, где именно он находится, можно только предварительно позвонив в «Коt Шрёdiнгера» по номеру +7 (968) 459-22-10 и попросив записать в «самый тайный бар». Кроме того, доступ к бару получат постоянные посетители «Кота». Самостоятельно, без записи по телефону, в бар попасть невозможно, так как каждого гостя проводят в тайную дверь, на которой нет никаких вывесок и обозначений.

Бар работает только два дня в неделю — в пятницу и субботу — с 20:00 до 02:00. Небольшое помещение нового заведения рассчитано всего на десять посадочных мест. Барный стул здесь возможно зарезервировать только на два часа. В случае, если резерва на следующее время не будет — у гостей появится возможность остаться в баре еще на два часа.

За коктейли отвечает шеф-бармен «Коt Шрёdiнгера», паба «Овсянка, сэр» и караоке «Синематограф» Егор Степанов. В 2016 году бар «Коt Шрёdiнгера» получил престижную барную премию Barproof Awards за лучшую коктейльную карту. В новом баре нет меню напитков. Бармены предложат на выбор классические коктейли, вариации на них, а также сделают коктейль по желанию гостя. Цены на коктейли варьируются от 200 до 800 рублей.

Еду здесь также не готовят, но блюда можно заказать из бара «Коt Шрёdiнгера» — и сотрудники оперативно доставят ее. В «Коте» действует специальное меню от проекта израильской еды The Hummus. Например, можно заказать креветки в попкорне (480 рублей), батат фри (380 рублей), фалафель (380 рублей).

Бар без названия является абсолютно секретным местом, поэтому гостей просят воздержаться от фото- и видеосъемки. Никто из сотрудников бара также не имеет права делиться фотографиями этого бара. Поэтому лучший способ узнать, что внутри — это зарезервировать себе стул в баре.

Телефон: +7 (968) 459-22-10

Время работы: в пятницу и субботу — с 20:00 до 02:00

Тэги: Москва, бар «Коt Шрёdiнгера»