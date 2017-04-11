В МЕГА Химки открылся самый большой магазин РИВ ГОШ в Москве

МЕГА Химки приглашает посетить крупнейший в столице магазин косметики и парфюмерии РИВ ГОШ. Пространство магазина занимает 2 этажа и 1400 м2, где представлены демократичные марки, бренды класса «люкс», зона нишевой парфюмерии и имидж-студия.

В торговом центре МЕГА Химки распахнул свои двери новый магазин популярной сети РИВ ГОШ. Гостей МЕГИ ждет самый большой выбор трендовых брендов декоративной косметики, таких как NYX, Smashbox, Urban Decay, Armani Cosmetics, а также многие другие любимые марки. В специальной «зелёной» зоне магазина представлены эко-бренды, которые используют в производстве косметики только натуральные ингредиенты.

Для удобства посетителей новый магазин РИВ ГОШ в МЕГЕ Химки разделен на два пространства — на первом этаже можно приобрести модные марки. Дизайн второго этажа выполнен в концептуально новом оформлении в стиле мировых столиц моды, где гости МЕГИ найдут люксовые бренды и бренды нишевой парфюмерии – Tiziana Terenzi, Comme des Garcons parfums, Molinard, Welton London, Nasomatto и многие другие. Специально для тех, кто решит преобразиться и попробовать процедуры по уходу за волосами и лицом, в новом магазине работают Кабина красоты и Имидж-студия.

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