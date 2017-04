Весеннее обновление: витамин С и фруктовые кислоты для кожи

Этой весной косметические марки представляют свои новинки в области ухода за кожей. Главными их ингредиентами являются витамин С и альфа-гидроксикислоты (или фруктовые кислоты), которые помогают коже снова обрести сияние и более молодой вид.

Clinique Fresh Pressed™ — система антивозрастного ухода с высоким содержанием витамина С

Подобно утреннему фрешу или витаминному комплексу, сохраняющим здоровье организма изнутри, эта эффективная система была разработана специально для ежедневного ухода, обновляющего кожу.

Новая система Clinique Fresh Pressed™ содержит чистый витамин C в самой высокой концентрации и оказывает мощное действие, осветляя кожу и выравнивая ее тон и текстуру. Со временем действие витамина С естественным образом снижается, поэтому наибольшая его эффективность достигается в свежем виде.

Эксклюзивная упаковка средств системы Fresh Pressed позволяет сохранить полезные свойства и свежесть витамина С до нанесения на кожу, тем самым обеспечивая максимальную эффективность средства и заметные результаты всего за 7 дней. Уже после первого применения кожа более светлая и сияющая. При продолжительном применении кожа становится заметно более упругой и гладкой, возрастные и мимические морщины сокращаются, тон кожи становится более ровным. Она вновь наполнена сиянием молодости. Сначала очистите кожу, а затем зарядите ее энергией чистого витамина C.

В систему входит очищающая пудра (Fresh Pressed™ Renewing Powder Cleanser with Pure Vitamin C), эмульсия-активатор с 10% содержанием витамина С (Clinique Fresh Pressed™ Daily Booster with Pure Vitamin C 10%) и обновляющее очищающее средство с содержанием чистого витамина С (Renewing Powder Cleanser with Pure Vitamin C).

Мельчайшая очищающая пудра активируется с помощью воды. Мягкая формула средства не стягивает и не сушит кожу, поэтому средство можно использовать каждое утро, чтобы запустить естественный процесс обновления клеток и подготовить кожу к использованию активатора Clinique Fresh Pressed™ Daily Booster with Pure Vitamin C 10%. Инновационные одноразовые упаковки позволяют сохранить эффективность формулы, а также чистоту и свежесть витамина C при каждом применении. Антивозрастные свойства 10 % витамина С раскрываются при активации концентрата, который освежает и обновляет кожу. Снимите защитную фольгу на крышке флакона, надавите на дозатор, чтобы получить порцию чистого витамина С. Затем хорошо встряхните и смешайте его с антивозрастной эмульсией. Ваш мощный обновляющий коктейль готов. Добавьте две капли Clinique Fresh Pressed™ Daily Booster with Pure Vitamin C 10% к вашему любимому увлажняющему средству Clinique, чтобы мгновенно придать коже сияние. Всего через 7 дней ежедневного применения вы заметите, что тон и текстура кожи заметно выравниваются.

Сыворотка-активатор сияния Vineactiv Sérum Anti-Rides Activateur d’Éclat от Caudalie

Лаборатории Caudalie представляют новинку весны 2017 года — сыворотку против морщин для активации сияния кожи Vineactiv Sérum Anti-Rides Activateur d’Éclat.

Эта концентрированная сыворотка, состоящая из полифенолов-антиоксидантов, помогает коже бороться с ежедневным неблагоприятным воздействием — загрязненным воздухом и стрессом, заметно разглаживает морщины и снова придает коже новое естественное сияние. Легкая жидкая текстура сыворотки тает на коже, не создавая ощущения липкости.

В состав сыворотки входят стабилизированные полифенолы виноградных косточек, являющиеся антиоксидантами. Они сохраняют естественные коллаген и гиалуроновую кислоту. Антиоксидантный экстракт ели совместно с полифенолами виноградных косточек борется с разрушением клеток. Стабилизированный витамин С имеет антиоксидантные и противоморщинные свойства. Он стимулирует производство коллагена, работая против морщин, и выравнивает выработку меланина для более равномерного эффекта. Антиоксидантный витамин Е нацеливается на кожный жир и клеточные мембраны и позволяет защитить кожу, чтобы сохранить ее сияние и эластичность. В результате — меньше морщин и больше сияния, кожа приобретает естественное сияние молодости и выглядит более красивой.

Мягкий ночной пилинг от Vichy

Новое средство Vichy Idéalia Peeling Nuit Activateur d’Eclat — это мягкий пилинг для чувствительной кожи. Это средство удаляет избыточные мертвые клетки кожи и стимулирует регенерацию кожи, чтобы вернуть ей сияние на поверхности.

В состав этого отшелушивающего лосьона для нежной кожи входят:

— 2% полифенолов черники. Будучи в девять раз более сильным антиоксидантом, чем виноград, экстракт дикой черники защищает кожу от свободных радикалов. Эта ягода также способна бороться с ММР (матриксными металлопротеиназами) — энзимами, постепенно разрушающими коллаген кожи. И для того, чтобы помешать появлению тонких морщинок, она также активизирует образование коллагена 1 и 3 типа.

— аденозин, натуральный экстракт маиса, защищает митохондрию, элемент в центре клеток, чтобы производить энергию, которая их питает. Борясь с усталостью кожи, он также способствует увеличению выработки этой энергии, аденозинтрифосфата.

— 3% экстракт ферментированного черного чая, также известного как «комбуча». Являясь продуктом биотехнологий, этот экстракт цейлонского чая воздействует на гликацию, блокируя ее. В экстракте содержится альфа-гидроксикислота, витамины и полифенолы. Этот сложный состав придает средству способность усилить сияние и качество кожи.

— 4% гликолевой кислоты мягко отшелушивает кожу.

Vichy обещает, что в результате применения лосьона пигментные пятна со временем побледнеют, а морщины разгладятся. Лосьон также помогает сузить поры и улучшить внешний вид кожи, которая снова засияет и будет выглядеть как новая.



